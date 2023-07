Sulle note di Nuti: una serata con Francesco

A poco più di un mese dalla scomparsa, una serata tra musica, racconto e immagini per ricordare "il signor quindicipalle" attraverso le parole che insieme al fratello Giovanni ha affidato alle note e che spesso hanno fatto da contrappunto a scene indimenticabili dei suoi film.

Alle ??:?? APERICENA + Installazioni Video "Mix Film Nuti"

Alle ??:?? ??????? ???????? - ?????????? ????????? ????? ? ?????????? presentano ????? ???? ?? ????: ??? ?????? ??? ?????????

Per partecipare all'apericena e allo spettacolo (prezzo: 15€) è richiesta la prenotazione o l'acquisto dei biglietti, mentre per assistere solo allo SPETTACOLO senza prenotazione e il costo è di 5€ da pagare in loco (??????? ???? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ????? ??????).

Acquistare i biglietti o prenotare è davvero semplice:

Invia un messaggio (anche whatsapp) o chiama al 3716520416



anche una mail su spaziomumu@gmail.com