Sport village ciclismo: laboratorio di valutazione funzionale

Siete pronti per un'immersione nel mondo affascinante e stimolante del ciclismo?

L'evento "SPORT VILLAGE CICLISMO - #metodosv Laboratorio di Valutazione funzionale" è il luogo dove la passione per la bicicletta si unisce alla ricerca della massima performance. Un appuntamento imperdibile, che si terrà Sabato 16 dicembre 2023, alle ore 10.30, presso San Rossore Sport Village.

A moderare l’evento sarà presente Stefano Fiori, giornalista sportivo, mentre tra gli ospiti, Paolo Bettini, ex ciclista su strada italiano, professionista dal 1997 al 2008, soprannominato Paolino o il Grillo, è stato campione olimpico in linea su strada ai Giochi di Atene 2004 e campione del mondo di specialità nel 2006 e nel 2007; Silvia Parietti, è un'ex ciclista su strada italiana. Originaria di Vada, ha gareggiato da professionista tra il 1999 e il 2009 ottenendo come massimi risultati il titolo nazionale in linea su strada nel 2005 e il terzo posto l'anno seguente; Pierluigi Castellani Presidente Provinciale FCI di lucca “ esperienze sul territorio”; Nicola Procino Presidente Provinciale FCI di Pisa “ esperienze sul territorio”



Programma dell’evento:

1. Saluti di Simone Casarosa

2. "Com'è Cambiato il Ciclismo Post Pandemia" - Paolo Bettini

3. "Itinerari Ciclistici: Alla Scoperta del Nostro Territorio" - Silvia Parietti

4. "La Valutazione del Ciclista per ottimizzare le prestazioni ciclistiche " - Carlo Giammattei

5. " Consigli pratici e strategie per strutturare al meglio il tuo allenamento " - Pino Toni

6. " Laboratorio di valutazione funzionale. La postura nel ciclismo. " - Giovanni Santarelli

7. " Un'analisi del corretto posizionamento in sella per massimizzare il comfort e le prestazioni. " - Antonio Russo



Per registrarti e per ulteriori informazioni, contattaci a allenati@sanrossoresportvillage.it