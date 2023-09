Riparbella palestra a cielo aperto con Sportcity Day

Il D-Day è ormai alle porte: domenica 17 settembre il parco Carlo Alberto Dalla Chiesa di Riparbella si trasformerà in una palestra a cielo aperto. E' in arrivo la terza edizione dello Sportcity Day, giornata in cui tutti potranno cimentarsi gratuitamente in tantissime attività sportive. Il programma prevede, dalle 9 alle 9.45, la prova di Onewheel per grandi e piccini, per imparare a gestire una tavola monoruota elettrica; alle 10 gli esercizi di allenamento Fat Burner (brucia grassi) a corpo libero con gli attrezzi del Parco e dalle 11.30 alle 12 la gara di tiro alla fine genitori contro figli.

L’assessore comunale Monica Marraffa: "L'amministrazione comunale, già dallo scorso mandato, ha intrapreso un percorso di valorizzazione dello sport outdoor sul nostro territorio, tramite nuovi percorsi trekking e bike all'interno del patrimonio agricolo forestale, nuove mappe ufficiali per gare di orienteering (una mappa nel bosco del giardino e una nel centro storico) e attraverso la partecipazione al bando cofinanziato di Sport e Salute con cui abbiamo realizzato un'area ginnica attrezzata all'aperto con macchine cardio e tonificazione proprio al parco Carlo Alberto dalla Chiesa, luogo in cui si svolgerà lo Sportcity Day domenica 17".

Nel 2021 le città che aderirono allo Sportcity Day furono 19, che aumentarono in maniera esponenziale nel 2022 arrivando a 35. Quest’anno la crescita ha visto aderire alla manifestazione ben 140 Comuni, record assoluto per l’Italia per quel che concerne lo svolgimento contemporaneo da nord a sud di un evento sportivo. La Fondazione Sportcity due anni fa ha dato vita ad un progetto, ritenuto dai più folle e visionario, ma che in poco tempo ha conquistato e coinvolto amministratori, operatori dello sport, uomini e donne di cultura, semplici cittadini.

"Ci riempie d’orgoglio - sottolinea il presidente della Fondazione Sportcity Fabio Pagliara - vedere l’entusiastica adesione di un numero sempre crescente di Comuni, di istituzioni e dei nuovi stakeholders dello Sport, del benessere e della qualità della vita. Ritengo che il meeting di Salsomaggiore abbia costituito una sorta di svolta filosofica. Siamo riusciti in quell’occasione, attraverso gli interventi di autorevoli figure, di operatori sportivi e di amministratori, a lanciare un modello positivo, inclusivo e innovativo. Non occupando spazi ma creando spazi, con la reale voglia di cambiare in meglio città e cittadini".

Un’importante collaborazione è quella con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea che ha rinnovato quest’anno la partnership. Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea: "La partnership con Sportcity Day si inserisce nell’ambito della Settimana europea dello sport, che la Commissione europea promuove ogni anno dal 23 al 30 settembre. Un’occasione unica per avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, al mondo delle istituzioni e dello sport, sensibilizzandoli sull’importanza dell’attività fisica".