'La Sposa Guerra' al Teatro Nuovo

Un viaggio nel Novecento, voci dimenticate che riprendono vita. È “La sposa guerra” di Annick Emdin che sabato 19 settembre alle 21 si esibirà insieme a Francesca Orsini sul palco del Teatro Nuovo con scenografie e costumi di Simone Ricci e musiche di Elisa Manfredi al pianoforte. Le canzoni, tutte originali, sono affidate alla bellissima voce di Francesca Orsini e sono state realizzate con la collaborazione di Elisa Manfredi e Lorenzo Ughi (Fangoraro).

“La sposa guerra” prende ispirazione da Pippa Bacca, artista che attraversò in autostop, nella sua performance “Spose in Viaggio”, undici paesi teatro di conflitti armati.

Sul palco, una sposa e una guerrigliera si alterneranno in monologhi ispirati a personaggi di fantasia o realmente esistiti, raccontando i diversi ruoli delle donne nelle guerre del Novecento.

Lo spettacolo di narrazione teatrale è realizzato dall’associazione Levana in collaborazione con l’Associazione Il Gabbiano e con il contributo della Fondazione Pisa e del Teatro Nuovo. “La sposa guerra” segna l’inizio di un anno di spettacoli e di eventi organizzati al Teatro Nuovo. “Non rinunceremo al nostro ruolo e alla nostra funzione di organizzatori di eventi culturali, di promotori di socialità, anche se distanziata, della città” queste le parole del Direttore Artistico Carlo Scorrano.

Levana è un’associazione nata a Pisa ma attiva a livello internazionale che opera in diversi ambiti artistici legati alla crossmedialità. I biglietti di “La sposa guerra” sono in prevendita su https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-sposa-guerra-pisa. Info 392.3233535