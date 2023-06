Stagione estiva di spettacoli a Marina di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si svolgerà a Marina di Pisa in via Ciurini 19 nel giardino della Scuola Paritetica dell'infanzia Maria Ausiliatrice, la stagione estiva dell'Associazione Voices in the Wind. L'esordio della Stagione è per il giorno Venerdì 23 Giugno alle ore 21,15 con lo spettacolo dedicato a Cochi e Renato e la Televisione degli anni '70 e terminerà il giorno 29 Luglio 2023. L'Ingresso è gratuito.

Di seguito il Calendario:

Venerdì 23 Concerto e Teatro: "Lo Spettacolo Intelligente": Omaggio a Cochi e Renato ed alla Tv degli anni 70 con Voices in the Wind Modern choir e Fabio Max Granchi attore

Sabato 24 Concerto: "La musica che amo" Canzoni ed Emozioni viaggiando attraverso gli stili musicali con Gianni Mazzocco Voce e Chitarra

Venerdì 30 Concerto e Teatro: "In Gershwin's Mood": La Rapsodia in blu raccontata da Gershwin con Daniela Bertini - Attrice, Silvia Rossi – Pianoforte, Fiorenza Messicani -Sax

Giovedì 6 Luglio Concerto: "Jazz ovunque...ovunque Jazz": Viaggiando tra standards ed Evergreen in Jazz Mood con Michela Ricoveri Cora Voce e Andrea Garibaldi Piano

Sabato 8 Luglio Teatro Divertente: "Granchi da Battaglia": 25 Anni di Cabaret e Musica - Il meglio con Fabio Max Granchi Attore – Comico, Elena Peebes – Voce, Fiorenza Messicani Sax

Venerdì 14 Luglio Concerto: "Retrò Marcia" Un Viaggio nella canzone anni 30 e 40 reinterpretato dalle Pernientesisters con le Perniente Sisters: Claudia (Elvira) Andreotti – Ilaria (Flora) Catassi - Sabrina (Sephora) Benvenuti

Sabato 15 Luglio Concerto: "Love Anni '60" Un viaggio nella canzone degli anni 60 e la sua Storia M° Dionisio Barbisan and Friends - Back Vocal: Arianna De Muti

Domenica 16 Luglio Concerto: "Woman 2.0" Viaggio nelle più belle canzoni delle donne della Discografia Italiana (Bertè, Nannini; R. Carrà, Vanoni, Mina) con Voices in the Wind Moder choir

Sabato 22 Luglio Incontro "Libri Viventi" - Istruzioni: Scegli dal Catalogo e ascolta la storia del libro vivente - Unico spettacolo che si svolgerà presso il Giardino dell'Oratorio Maria Ausiliatrice via Callisto Mander, 25 (accanto alla Chiesa)

Sabato 29 Luglio Spettacolo Finale: "Gran Variedè" Chiusura stagione: Box Fantasy in Vernacolo con 9 artisti sul palco Fabio Max Granchi, Elena Peebes e l'Officina Teatrale R+ Esistenti e con la partecipazione straordinaria di Voices in the Wind.