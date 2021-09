Cascina: parte la nuova stagione teatrale per famiglie 'Domenica a Teatro'

Domenica 19 settembre alle ore 17 alla Città del Teatro di Cascina si inaugura la nuova stagione teatrale per famiglie 'Domenica a Teatro' con 28 spettacoli da settembre 2021 a maggio 2022.

La rassegna, che ospiterà le più importanti compagnie di teatro ragazzi italiano, si aprirà con due produzioni della Fondazione Sipario Toscana: domenica 19 settembre debutterà 'Osteria Leonardo' con il bravissimo Daniele Marmi, lavoro in cui protagonisti sono la continua voglia di inventare di Leonardo e la sua passione per la cucina, due piani che spesso si sovrappongono creando in teatro sorprese improvvise e colpi di scena inaspettati.

Domenica 26 settembre, Dario Focardi sarà in scena con 'Io (sono) robot', lo spettacolo ha debuttato a ottobre 2020 in occasione di Internet Festival nel Museo della Navi Antiche di Pisa. In scena il curioso rapporto tra emotività e intelligenza artificiale tra un robot umanoide (Ego) ed il suo collega di lavoro umano. Una produzione nata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e l’Università di Pisa.

"Domenica a Teatro è dedicata al pubblico delle famiglie, parte dunque dalla condivisione di un’esperienza, in questo caso culturale, teatrale. Ci siamo resi conto, tutti, lavoratori dello spettacolo e pubblico, di quanto tutto questo ci sia mancato nel recente passato. Questa stagione de 'La Domenica a Teatro' rappresenta per noi la possibilità di tornare a fare un’esperienza comune, insieme al pubblico, protagonista assoluto del nostro lavoro in teatro, andare in scena in qualche modo significa la riconquista di uno spazio e di un tempo che scegliamo di condividere. La qualità delle proposte, degli spettacoli, è un presupposto fondamentale e imprescindibile per il rapporto di fiducia tra pubblico e teatro", così presenta la stagione Luca Marengo, Direttore artistico della Città del Teatro.

Nel cartellone che si chiuderà domenica 8 maggio, saranno presenti anche Pandemonium con 'Le avventure di Signor Bastoncino', Accademia Perduta con 'Pinocchio', Tonio De Nitto e Factory Compagnia Transadriatica (compagni in molte coproduzioni della Fondazione e vincitori del Premio Eolo come miglior spettacolo italiano per ragazzi con 'Mattia e il nonno' che Fondazione Sipario Toscana-La Città del Teatro ha coprodotto) con 'Paloma', Michelangelo Campanale/La luna nel letto con 'Semino', Kanterstrasse con 'OZz_Della mancanza e dello stupore', Eccentrici Dadarò con 'Babbo Natale e la notte dei regali', S.T.A.R. con 'Viola e il bosco', tornerà la produzione della Fondazione Sipario Toscana 'Ecila|Alice' a rovescio, e poi Sosta Palmizi con 'Esercizi di fantastica' da Gianni Rodari, Pilar Ternera con 'Il principe canarino', Marco Baliani con 'Frollo', il 6 gennaio per la Befana a teatro Antitesi Teatro Circo con 'Imago', Drogheria Rebelot con 'Caro Lupo', Zaches Teatro con 'Cenerentola', Teatro della Tosse di Genova con 'Vita da burattini', Teatro del Buratto con 'La terra dei sogni', una nuova produzione della Fondazione 'Briciole di felicità' da 'Il venditore di felicità' in collaborazione con Artevox teatro e Teatro Linguaggicreativi, con la collaborazione di David Faraco, una delle eccellenze del teatro di figura a livello mondiale, Burambò con 'Esterina centovestiti', TPO Prato con 'Pop up garden', Teatro del Piccione con 'Taro il pescatore', Teatro Gioco Vita con 'Circoluna', CSS Udine con 'Topo Federico', Di Filippo Marionette con 'Appeso a un filo', spettacolo di marionette che ha vinto premi in tutto il mondo, Principio Attivo Teatro con 'Sapiens, Jack e il fagiolo magico' di Michelangelo Campanale/Tra il dire e il fare, Campsirago residenza con 'Il Gatto con gli stivali'.

E insieme alle domenicali il pubblico dei più giovani avrà la possibilità di andare a teatro con la propria classe dal 20 settembre. 'La scuola va a teatro', la rassegna dedicata alle scuole del territorio, amplia la propria offerta e propone oltre 30 spettacoli e più di 70 repliche da settembre 2021 a maggio 2022.