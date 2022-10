La stagione lirica del Verdi si apre con la 'Norma' di Bellini

La stagione lirica 2022/2023 del Teatro Verdi si apre con Norma, tragedia lirica in due atti su libretto di Felice Romani tratto dalla tragedia 'Norma ou L’infanticide' di Alexandre Soumet, per la musica di Vincenzo Bellini. La regia dello spettacolo è affidata ad Elena Barbalich. Norma, capolavoro di Bellini composto in soli 3 mesi nel 1831, andata in scena il 26 dicembre dello stesso anno al Teatro alla Scala di Milano, viene presentata in un nuovo allestimento del Teatro di Pisa e Circuito OperaLombardia. Gli appuntamenti sono due: sabato 29 ottobre alle 20.30 e domenica 30 ottobre alle 15.30.

L'azione si svolge nelle Gallie, all'epoca della dominazione romana. La sacerdotessa Norma, figlia del capo dei druidi Oroveso, è stata l'amante segreta del proconsole romano Pollione, dal quale ha avuto due figli, allevati all’insaputa di tutti dalla fedele Clotilde. Scrive la regista Elena Barbalich: "Nell’affrontare la creazione della messinscena di Norma, ho individuato nell’opera un possibile punto di passaggio, che trasporta l’opera dalla dimensione classica a quella romantica, dove il rogo finale rappresenterebbe un punto di non ritorno. Il dato notevole risulta la data: 1831. Il melodramma di Bellini sembra quasi concentrarsi su di un passaggio significativo, quello che fa confluire un mondo ancora legato al gusto neoclassico in una dimensione a mio avviso potentemente romantica. Di fatto Norma è un’opera quasi intimistica, concentrata su scene densissime a due o a tre, dove si creano situazioni di grande intensità emotiva, per cui Felice Romani denominava l’opera 'tragedia lirica'. Sembra quindi interessante l’assonanza del dramma con le forti tinte di antiche tragedie quali Medea e il suo essere al contempo immersa in un’atmosfera che sembra lasciare ampio spazio all’immaginario romantico".

Il Maestro Alessandro Bonato dirige L’Orchestra 'I Pomeriggi Musicali' di Milano. Il Maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina dirige il Coro di OperaLombardia. Le scene e i costumi sono curati da Tommaso Lagattolla, le luci disegnate da Marco Giusti. Il cast è composto da: Martina Gresia - Norma, in scena il 29 ottobre, Berna Perles - Norma, in scena il 30 ottobre, Veta Pilipenko - Adalgisa, Antonio Corianò - Pollione, Alessandro Spina - Oroveso, Benedetta Mazzetto - Clotilde, Raffaele Feo - Flavio. I biglietti hanno un costo variabile da 47 a 9 euro, sono in vendita presso il botteghino del Teatro, al servizio prevendita telefonica 050 941188 e online su www.vivaticket.com. Le prevendite dei biglietti per tutte le rappresentazioni sono partite da sabato 15 ottobre, da martedì 18 ottobre anche telefonicamente e sul circuito Vivaticket. Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel. 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it.