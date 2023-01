Starlight F27, musica con il dj Andrea Andreotti

Nuovo evento musicale al locale Starlight F27 in Via Aurelia Nord. Domenica 22 gennaio, a partire dalle 21, a grande richiesta tornerà a far scatenare il suo pubblico con la musica dance più in voga del momento e non solo il Dj Andrea Andreotti. "Dopo il grande successo della scorsa settimana e la grande richiesta - afferma Michele Raimo, titolare del locale - abbiamo deciso di ripetere l'evento con Dj Andrea Andreotti, accontentando molti che non hanno potuto assistere alla serata di venerdì 13 gennaio".

Info

Per maggiori info e prenotazioni chiamare 3358192143 oppure 3356725994