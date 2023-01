"Rosso e Nero", allo Starlight F27 il tributo a Fiorella Mannoia

Si aprirà con un grande evento musicale il 2023 del nuovo locale Starlight F27 in Via Aurelia Nord a Pisa. Giovedì 5 gennaio, a partire dalle 20, la cantante pisana Ilaria Belli aprirà il Tour 2023 "Rosso e Nero" con il tributo a Fiorella Mannoia. Insieme a lei al piano si esibirà Valerio Simonelli e alla chitarra Daniele Guerrazzi per un ora e mezza di grande musica live. "Dopo la grande festa dell'ultimo dell'anno sarà un modo di inziare la musica live nel nostro locale - afferma Michele Raimo titolare del nuovo locale da poco inaugurato - con il primo appuntamento live 2023 targato Starlight f27".

Per maggiori info e prenotazioni chiamare 3358192143 oppure 3356725994