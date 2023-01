"Le Meraviglie del Canto Greco", musica e letteratura alla Leopolda

Per i tesserati Alif contributo 5 euro, per i non tesserati 10 euro

Prezzo Per i tesserati Alif contributo 5 euro, per i non tesserati 10 euro

Venerdì 27 gennaio, a partire dalle 16, appuntamento con "Le meraviglie del canto greco" all'Associazione Casa della Città Leopolda, durante il quale Alif, Centro linguistico interculturale, racconterà l'importanza delle tradizioni popolari della musica greca. Nel pomeriggio l'etnomusicologo Carmelo Siciliano terrà un laboratorio di musica strumentale, per consentire a coloro che suonano uno strumento di accostarsi alle particolari sonorità greche. Seguirà la presentazione del libro "Canti di Grecia" di Siciliano, che sarà discusso dalla prof.ssa Agata Concetta Mirabella, che parlerà del canto popolare, essenziale per la determinazione dell'identità di un popolo e dalla prof.ssa Sandra Lucarelli, critica d'arte e letteraria che fornirà una chiave di lettura del testo dal punto di vista poetico. La serata si concluderà con le festose Danze greche, dal ritmo e dalle armonie trascinanti, curate da Georgia Bourou (Gogò) del Gruppo Atena Balli Greci di Pisa.

Alif, attiva a Pisa dal 1997, presenta tra i suoi obiettivi la promozione di attività volte all'integrazione linguistica e culturale dei migranti, allo studio e alla diffusione delle lingue e culture straniere, antiche e moderne; organizza eventi culturali per la valorizzazione della condivisione sociale, determinante per favorire le relazioni sociali in un mondo che dovrebbe cibarsi di questi valori, come ingredienti necessari per un futuro ricco di benessere.

Info

Per i tesserati Alif contributo 5 euro, per i non tesserati 10 euro.

Informazioni e prenotazioni entro il 24 gennaio tel. 340 5661634 - alif@yahoo.iy