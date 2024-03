Stefano Bollani Danish Trio in concerto al Teatro Verdi di Pisa

Stefano Bollani torna a 'Pisa Jazz' il prossimo 20 Marzo alle 21:15 presso il Teatro Verdi di Pisa con una delle sue formazioni più amate, il Danish Trio, che lo vede al fianco di due musicisti di punta della scena scandinava: Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria.

I tre artisti si incontrano nel 2002 su iniziativa di Enrico Rava, che li chiama a collaborare in occasione della sua vittoria al Jazzpar, prestigioso premio jazz assegnato a Copenaghen. Da questo incontro parte una collaborazione che culmina con la pubblicazione dei dischi 'Mi ritorni in mente' e 'Gleda', entrambi usciti per l’etichetta danese Stunt Records, e 'Stone in the Water', pubblicato dall’etichetta tedesca ECM. A questi album vanno aggiunti 'Joy in Spite of Everything' (ECM), inciso a New York con il supporto del chitarrista Bill Frisell e del sassofonista Mark Turner, 'Close to You' (Stunt), disco in cui Bollani, Bodilsen e Lund affiancano la cantante danese Katrine Madsen, 'Mediterraneo' (ACT) e 'The music of Sasha Argov'.

Nei live Bollani, Bodilsen e Lund si uniscono per interpretare, improvvisare e creare momenti unici, in grado di trasmettere agli ascoltatori la felicità di vivere la musica senza pregiudizi. E senza una scaletta preordinata. Alla base di tutto c’è sempre la gioia di vivere: quella 'Gleda'– come la chiamano i norvegesi – che dà il titolo a uno dei più fortunati album del trio.