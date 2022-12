Stefano Massini in anteprima nazionale con 'L'interpretazione dei sogni' a Pontedera

Intero € 20 | Ridotto € 18 | Under 30 € 12 | TTYoung Card € 8. Hanno diritto ai biglietti ridotti gli over 65, i soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco è disponibile in biglietteria

Prezzo Intero € 20 | Ridotto € 18 | Under 30 € 12 | TTYoung Card € 8. Hanno diritto ai biglietti ridotti gli over 65, i soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco è disponibile in biglietteria

Stefano Massini in anteprima al Teatro Era di Pontedera il 10 e l’11 dicembre con 'L’interpretazione dei sogni', poi in prima nazionale ad aprire la stagione 2022/2023 del Teatro della Pergola di Firenze.

Lo spettacolo, liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, prodotto da Teatro della Toscana, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro di Roma, in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa vede Massini mettere il suo estro di narratore al servizio di un impressionante catalogo umano: fra le scene di Marco Rossi, le luci di Alfredo Piras, le immagini di Walter Sardonini, le musiche di Enrico Fink eseguite da Rachele Innocenti al violino, Damiano Terzoni alle chitarre, Saverio Zacchei al trombone e tastiere, il contributo in voce e video di Luisa Cattaneo, le maschere e i costumi di Elena Bianchini, sulla scena prende forma un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni, compongono una sinfonia di visioni e di possibili interpretazioni, in cui il pubblico si riconosce e ritrova. Stefano Massini porta a compimento il suo decennale lavoro su L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, iniziato nel 2008 e costellato di prestigiose occasioni pubbliche, compresa la tappa intermedia del romanzo di grande successo pubblicato da Mondadori nel 2017 e tradotto in più lingue. Dopo l’acclamato spettacolo realizzato al Piccolo Teatro nel 2018 Massini torna nel mondo di Freud con un testo completamente nuovo, che niente ha in comune con i casi e i personaggi portati in scena da Federico Tiezzi.

Dove andiamo quando sogniamo? Che cosa cerchiamo di dire a noi stessi in quello spazio sospeso, ulteriore e intermedio, che ci accoglie appena chiudiamo gli occhi? Ogni essere sogna, al di là del fatto che ne conservi memoria: la nostra esistenza è un susseguirsi di visioni notturne, architetture elaborate e complesse, la cui edificazione obbedisce a una necessità naturale. E allora la domanda diventa: perché sogniamo? Perché per l’essere umano è un bisogno vitale e ineludibile?

NOTA BIOGRAFICA

Stefano Massini, scrittore e raccontastorie. Unico autore italiano nella storia ad aver vinto un Tony Award, premio Oscar del teatro americano (oltre ad aggiudicarsi sia il Drama League Award 2022 che l’Outer Critics Circle Award 2022). Consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano dal 2015 al 2020 (e dal 2020 artista residente), ha vinto 2 premi Ubu di cui uno al complesso della sua produzione drammaturgica. Allievo di Luca Ronconi, che di lui ha portato in scena una memorabile edizione italiana di Lehman Trilogy, Massini è noto da 20 anni sulle scene italiane come autore di testi portati in scena dai più noti interpreti, fra cui spicca il sodalizio artistico con Ottavia Piccolo, protagonista, in 15 anni, di 10 sue opere. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi raffinati e spiazzanti in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi televisivi, come Ricomincio da Rai 3. Dal 2016 collabora con il quotidiano “la Repubblica” anche con il suo spazio settimanale Manuale di Sopravvivenza e con le rubriche giornaliere su “Repubblica.it” (Parole in corso e Ufficio racconti smarriti).