Stella Burns in concerto con special guest Anthony Reynolds al Caracol

31 Maggio 2024 ore 22:30

Stella Burns in concerto

Special guest Anthony Reynolds

In apertura dj Belvedere

Caracol Contemporanea Casa del Popolo

via C. Cattaneo 64 Pisa

Ingresso 7,00 € Riservato Soci ARCI

Stella Burns scrive torch songs in bilico tra un Morricone a bassa fedeltà, un folk viscerale e un immaginario mondo anni '50, intimo e personale.

Ha iniziato la sua carriera musicale con la band Hollowblue nel 2004, con la quale ha pubblicato tre album, e nel 2011 ha fatto il suo debutto ufficiale come Stella Burns in un piccolo teatro nel cuore di Parigi. Da allora, ha pubblicato tre album, un ep dedicato a David Bowie e vari singoli. Il suo lavoro è stato ampiamente riconosciuto, con elogi sul sito web ufficiale di David Bowie, una vittoria al 3D Hollywood Film Festival e collaborazioni con artisti internazionali e italiani.

Il suo approccio unico e personale alla musica gli ha valso ottime recensioni sia in Italia che all'estero. Il suo atteso terzo album Long Walks in the Dark è stato pubblicato il 26 gennaio di quest'anno e contiene varie partecipazioni: Mick Harvey (noto per il suo lavoro con Nick Cave e PJ Harvey), Ken Stringfellow (dei The Posies e R.E.M.), Marianna D'ama (parte della band live dei Timber Timbre) e lo scrittore Americano Dan Fante.

Dal vivo Stella Burns è accompagnato da Pino Dieni alla chitarra, Lorenzo Mazzilli (The Giant Undertow) al basso e Samuele Lambertini (Emiliano Mazzoni ed ex Franklin Delano) alla batteria.

Anthony Reynolds ha pubblicato diversi album e innumerevoli EP. Tre album con il gruppo JACK: "Pioneer Soundtracks", "The Jazz Age" e "The End of the way it's always been". Due con il gruppo JACQUES: "How to Make Love - Part One" (A Collaboration with Momus) e "To Stars". Ha pubblicato un album con il nome di "Anthony", "Neu York", e due a suo nome, "British Ballads" e "A Painter's life". Ha anche collaborato con lo scrittore Colin Wilson per un album, "A World of Colin Wilson". Nel 2011 è stata pubblicata una compilation in 2CD, "Life's too long", che contiene brani di tutti questi album.

Ha inoltre composto la colonna sonora di due film completi: "Open My eyes" (2016) e "Adrift in Soho" (2018), quest'ultima OST è stata pubblicata in un'edizione estremamente limitata di 10".

Stella Burns (Gianluca Maria Sorace) ha collaborato più volte con Anthony Reynolds e non è la prima volta che si esibiscono sullo stesso palco, anche a Parigi proprio in occasione del debutto solista di Stella.