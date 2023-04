Cascina, Steve Coleman in concerto alla Città del Teatro

Steve Coleman, considerato tra gli artisti più influenti del panorama contemporaneo e vincitore di prestigiosi riconoscimenti tra cui il MacArthur Fellowship, il Guggenheim Fellowship e il Doris Duke Performing Artist Award, sarà in concerto con i suoi Five Elements domenica 30 aprile alle 21.15 alla Città del Teatro di Cascina per l'appuntamento conclusivo della prima edizione di 'This is jazz!', rassegna firmata Toscana Produzione Musica e Fondazione Sipario Toscana con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Pisa e Fondazione CR Firenze, in occasione dell'International Jazz Day promosso a livello globale da Unesco. Il compositore e sassofonista statunitense salirà sul palco con il celebre trombettista californiano Jonathan Finlayson, reclutato dall'ensemble nel 2000 ad appena 18 anni, il bassista canadese attivissimo nella scena jazz internazionale Rich Brown e il fenomenale batterista americano Sean Rickman.

Steve Coleman, protagonista indiscusso delle scene musicali internazionali e sassofonista cui le etichette vanno strette, sviluppa uno stile personalissimo mescolando il jazz con l'hip-hop e i ritmi del funk e dello swing e ispirandosi alla lezione dei grandi maestri come John Coltrane, Charlie Parker, Duke Elllington e Charles Mingus. Con i musicisti di fama internazionale che compongono i Five Elements, formazione fondata nel 1981, Coleman porta avanti un complesso lavoro di sperimentazione e ricerca, in un dialogo continuo con la world music richiamando le tradizioni africane, asiatiche e cubane. Ha pubblicato 30 album come leader dei Five Elements e ha co-fondato la cooperativa M-Base e l'organizzazione senza scopo di lucro M-Base Concepts, Inc., che fornisce un ambiente di supporto per la sperimentazione musicale e la performance originale. È stato artista in residenza presso l'Università di scienze applicate e arti di Lucerna (2009–2010) e il Thelonious Monk Institute (2008-2009) e membro della facoltà dell'Università della California a Berkeley (2000-2002) dove ha anche condotto ricerche presso il Center for New Music and Audio Technologies (CNMAT), lo Stanford Jazz Workshop (1995–1996) e la Banff School of Fine Arts (1985-1991).

'This is jazz!', la rassegna che tra marzo e aprile ha portato alla Città del Teatro di Cascina una carrellata di giganti della musica mondiale, è curata in sinergia da Toscana Produzione Musica – centro di produzione musicale, sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo, presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa – e Fondazione Sipario Toscana Onlus – centro di ricerca, produzione, programmazione e formazione dedicato a una pluralità di espressioni, dallo spettacolo dal vivo ai linguaggi dell'arte visiva, presieduto da Pier Paolo Tognocchi.

(foto in pagina John D.&Catherine T.MacArthur Foundation)

Informazioni e prezzi: www.cittadelteatro.com, prevendite in teatro e su TicketOne).