'Lo stile dell'innovazione, Dante uno di noi' al Polo tecnologico di Navacchio

Il Polo Tecnologico di Navacchio, con il patrocinio di Provincia di Pisa e Comune di Cascina, celebra i 700 anni dalla morte di Dante con l’evento 'Lo stile dell’Innovazione, Dante uno di noi', in programma venerdì 10 settembre, ore 16.30, all'Auditorium Polo Tecnologico Navacchio. Un modo per evidenziare i punti in comune tra l'innovazione che ha pervaso la lingua e le opere e la vita di Dante e quella che invece permea le attività di startupper e imprenditori. Grazie agli interventi di Giovanna Frosini, Professoressa di Storia della lingua italiana Università per Stranieri di Siena – Accademia Della Crusca e Mirko Tavoni, già professore di Linguistica italiana e Filologia dantesca Università di Pisa – Accademia della Crusca, si scoprirà quanto Dante sia stato innovatore e rivoluzionario. Dopo i saluti istituzionali a cura di Provincia di Pisa e Comune di Cascina, si entrerà nel vivo di un viaggio che, attraverso parole chiave, ci porterà alla scoperta di un aspetto del Sommo Poeta molto importante e per certi versi inaspettato. Grazie alla moderazione di Alberto Di Minin, Professore presso l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna e direttore MIND (Management and Innovation Design), durante l'incontro si proverà ad analizzare cosa Dante possa avere in comune con chi ha scommesso sull'innovazione come stile di vita e di impresa. Interverranno Francesca Moriani, CEO Var Group, Fabio Sferruzzi, Cofondatore Feat. Ventures, Marco Arena, Cofondatore Beyond The Gate, Carolina Paolicchi, Cofondatrice Astarte Edizioni e Mirella Francalanci,

Amministratrice delegata e cofondatrice goWare. Introdotto da Andrea Di Benedetto, Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio concluderà la tavola rotonda Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana.

A seguire, dalle 18.45, concerto di pianoforte, eseguito da Alessio Ciprietti, giovane talento emergente, distintosi in competizioni nazionali e internazionali. Tra i brani ovviamente non mancherà la Fantasia quasi sonata 'Après une lecture de Dante' di F. Listz.



Greenpass obbligatorio. I posti sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria. Per informazioni scrivere a comunicazione@polotecnologico.it

