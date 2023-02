Storia e natura sul Monte Pisano: la rocca della Verruca

Ancora una volta, come nel 1503 dopo la distruzione fatta dai Fiorentini, la Rocca della Verruca è risorta dalle sue ceneri, grazie alla meticolosa opera della Compagnia di Calci. La Compagnia ha abbracciato l’eredità degli antichi guerrieri di Calci nel voler proteggere e consegnare ai posteri questo gioiello storico e architettonico dei M. Pisani. Il percorso di avvicinamento alla Rocca attraversa sentieri e mulattiere immersi nell’esuberante vegetazione caratteristica di questo ambiente; camminando ricostruiremo le gloriose vicende della Rocca fino al panoramico affaccio sulla Piana di Pisa e sul quel Mar Tirreno che la Repubblica marinara di Pisa dominò anche grazie alla stessa rocca.



Appuntamento alle 9.30 presso la certosa di Calci (PI).



Rientro alle auto previsto per le ore 18.30. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.



In caso di difficoltà a trovare il luogo dell’appuntamento solo la mattina della gita sarà attivo il telefono della Guida 340 3006065.



Dati tecnici dell’escursione a piedi: percorso anulare di media difficoltà, in parte coperto, in parte panoramico. Dislivello totale in salita 500 m ca; lunghezza del percorso 10 km ca.; tempo medio effettivo di cammino 4h00'; sosta per il pranzo al sacco.



Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d'acqua oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo.



Si prega di prenotare entro le ore 12:00 del giorno precedente all'escursione



Per prenotare compila il seguente modulo: clicca qui



Per info e prenotazioni telefoniche 3477922453



Scheda tecnica: N° minimo di partecipanti: 12; Costo: 17,00€ a persona; 12,00€ bambini (da 6 a 12 anni) promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo dell'escursione.



La quota comprende: servizio di guida GAE per tutta la giornata.



La quota non comprende: costo del viaggio per raggiungere il punto di partenza dell’escursione a piedi, il pranzo, eventuali biglietti d’ingresso a Musei, parchi, manifestazione e monumenti ecc… se non diversamente specificato in “La quota comprende”.