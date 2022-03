Come è nata la Costituzione? Un racconto fiabesco con la 'Storia del Regno di BOH'

Una domenica di divertimento, storia e teatro quella in programma il 3 aprile al Teatro Rossini di Pontasserchio. Per la Rassegna Teatro Ragazzi, promossa da Antitesi Teatro Circo con la direzione artistica di Martina Favilla, arriva la 'Compagnia Semi Volanti' con la 'Storia del Regno di BOH' (spettacolo adatto ad un pubblico dai 6 anni).

Da un'idea di Gianni Ferdani, 'Storia del Regno di BOH' è liberamente tratto dal libro di Stefano Bordiglioni 'Il Principe e la Costituzione'. Lo spettacolo narra a bambini e ragazzi in modo fiabesco la nascita della Costituzione, raccontandola con la leggerezza di personaggi scanzonati. Una piccola e grande sfida della Compagnia Semi Volanti, convinta che l'educazione civica si possa trasmettere anche attraverso il teatro, il gioco e i colori.

La trama

Il Regno di Boh è governato dalla capricciosa regina Lodovica: che detta leggi bizzarre su ogni cosa: il colore delle tende, i dolci per la colazione, i giorni della settimana...Il popolo è davvero stanco di sottostare alle sue leggi strampalate e il povero servitore Nestore si trova tra più fuochi: fuggire dalla sua ex padrona Nasturzia, mediare con la sua Regina Lodovica o seguire la voglia di ribellione della Fornaia Tosca? E se la Regina Lodovica se ne andasse, chi detterebbe le leggi? Come riusciranno il popolo di Boh, Nestore, Nasturzia e la fornaia Tosca a trovare un pò di pace? Potrebbero scoprire presto che non possono vivere senza regole che organizzino la vita comune su basi giuste: i tre personaggi scopriranno quindi di aver bisogno di una Costituzione! Con l'aiuto del pubblico, tra gli schiamazzi del mercato e soprattutto grazie alla geniale idea di Nestore, accadrà una straordinaria e innovativa rivoluzione...

Biglietti disponibili sul sito: diy_ticket.it. Per informazioni e prenotazioni: teatrorossini@gmail.com