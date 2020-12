'Storia di una repubblica' in streaming dal Teatro Nuovo di Pisa

#Teatro in digitale, la rassegna in streaming dal Teatro Nuovo di Pisa, sostenuta da Fondazione Pisa e Soci Coop Firenze, presenta 'Storia di una repubblica', uno spettacolo che unisce la passione per il calcio alla lotta partigiana.

Lo spettacolo, prodotto da Teatri della Resistenza, andrà in scena in diretta streaming dal palco del Teatro Nuovo venerdì 11 dicembre alle ore 21.30 con replica il giorno seguente, sabato 12 dicembre, allo stesso orario.

Dario Focardi, accompagnato dalle musiche di Davide Giromini, ci racconta gli eventi e i ricordi del proprio nonno, classe 1915, partigiano ferroviere, ma anche grande tifoso di calcio. Questi due 'giochi collettivi', quello del calcio e quello della Resistenza, si mescolano in un continuo intreccio di ricordi, esperienze, storie di vita; da quella del calciatore partigiano Bruno Neri, a quella di Arpad Weisz, allenatore magiaro del Bologna, ucciso in un campo di concentramento.

Le lotte partigiane diventano sfide a calcio, e le partite di pallone diventano la partita per liberare l'Italia dalla dittatura fascista. Due temi che continuamente si richiamano, in cui lo spettatore ascolta le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quelle emozioni, quegli eventi storici, quegli episodi di guerra e di Resistenza.

Il bambino che ascoltava questi racconti è ormai un adulto che vuole rendere omaggio a tutti i personaggi che hanno contribuito alla storia della nostra Repubblica attraverso la lotta partigiana.