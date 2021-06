A Peccioli 'Storie per bambine ribelli', dal libro al palco

Da Cleopatra a Yoko Ono, da Evita Peron a Maria Callas, da Rita Levi Montalcini alle sorelle Williams, da Virginia Woolf a Frida Kahlo, fino a Michelle Obama. Sono alcune donne straordinarie immortalate nel libro 'Storie della buonanotte per bambine ribelli' di Elena Favilli e Francesca Cavallo: oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo, un best-seller che si è trasformato in movimento globale e simbolo di libertà. Vicende e personaggi ora al centro dell’omonimo spettacolo teatrale sospeso tra musica e narrazione, in scena domenica 4 luglio (ore 21,30) all’Anfiteatro Fonte Mazzola - strada Vicinale delle Serre - di Peccioli, Pisa. Alla serata si può accedere gratuitamente, fino ad esaurimento posti. Info www.fondarte.peccioli.net .

La versione teatrale di 'Storie della buonanotte per bambine ribelli' vede sul palco l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink e l’attrice e cantautrice Margherita Vicario. Regia di Francesco Frangipane, produzione Argot Produzioni, Officine della Cultura, Progetto Goldstein.

Inserita nel programma di 11Lune 2021, la serata è proposta nell’ambito della rassegna 'Riprendiamoci la scena' promossa da Cesvot, Centro Servizi Volontariato Toscana che associa 34 enti regionali, fornendo servizi di consulenza, formazione, promozione, comunicazione, documentazione e logistica: 11 appuntamenti itineranti, uno per ciascuna delegazione territoriale di Cesvot.

La rassegna “Riprendiamoci la scena” è curata dall’associazione culturale Lo Stanzone delle Apparizioni, con la direzione artistica di Matteo Marsan e Daniela Morozzi, che presenterà tutte le serate.

Info e programma completo su www.cesvot.it.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti – Info www.fondarte.peccioli.net

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...