Storie [di] ceramiche 10. 'Classificare le ceramiche' – In ricordo di Graziella Berti

Sono trascorsi ormai dieci anni dalla scomparsa di Graziella Berti, figura di rilievo negli studi storici su Pisa ed il Mediterraneo e tra le massime esperte italiane di ceramica medievale e della prima età moderna.



La classificazione è alla base degli studi sui reperti archeologici e, per ciò che attiene la ceramica, presenta una lunga tradizione di analisi legate alla necessità non solo di catalogare gli oggetti rinvenuti negli scavi, ma anche di rispondere a numerosi interrogativi di tipo cronologico, produttivo, commerciale, sociale. Sebbene le basi dei metodi di classificazione siano sempre le stesse, le tecniche si sono nel tempo evolute per poter affinare le indagini, velocizzare il lavoro degli archeologi e confrontare e gestire un numero sempre maggiore di dati.