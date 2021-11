Street art pisana

A Pisa hanno operato alcuni tra gli artisti oggi più importanti a livello nazionale, i quali si sono inspirati a episodi e personaggi inerenti la storia cittadina, per realizzare le proprie opere.

Il nostro itinerario vi porterà alla scoperta dei murales che negli ultimi anni hanno dato un nuovo aspetto alla città, in particolare al quartiere di Porta a Mare, fondamentale per la storia marittima ed industriale di Pisa, tanto nel passato come nel presente.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 14:50 davanti al murale Tuttomondo di Keith Haring



Prezzi:

12 euro compreso il costo degli auricolari

8 euro fino ai 10 anni



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782