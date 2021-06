Street art a Porta a Mare

Pisa deve molto del proprio passato e del proprio presente al quartiere di Porta a Mare: qua fu infatti prima costruito il Canale dei Navicelli ed in seguito lo stabilimento pisano della Saint – Gobain. Il quartiere è stato negli ultimi anni riqualificato ed abbellito con molte opere di arte urbana che gli hanno donato un nuovo aspetto. L'itinerario andrà dunque alla scoperta di questa parte della città tra storia e Street Art.

Visita realizzata in collaborazione con l’associazione Start – Open your eyes



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 20.45 davanti al murale di Keith Haring in via Zandonai 4



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782





IMPORTANTE!Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana e per la vostra sicurezza si ricorda di portare con sé mascherina e gel disinfettante

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...