Street art: visita guidata RiscopriAmo Pisa

Questo tour inizierà proprio con l’opera più importante, Tuttomondo di Haring. Si proseguirà poi a piedi lungo la ciclovia del trammino verso i murales di Porta a Mare, le altre creazioni di artisti contemporanei. Fine tour al murale di Ozmo. Un tour nell'ambito di 'RiscopriAmo Pisa', ciclo di visite guidate lanciato dal Comune di Pisa e rivolto ai propri cittadini per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. Settanta itinerari per scoprire Pisa; settanta occasioni per i pisani per conoscere la città. Il progetto, voluto dall’assessorato al turismo, è realizzato dall’Infopoint di piazza Duomo in collaborazione con le guide turistiche cittadine, associate con AGT Pisa, ConfGuide e Federagit, che potranno così riprendere l’attività interrotta nei mesi della pandemia. Le passeggiate, della durata massima di due ore, saranno tutte gratuite e si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche fino a tutto il mese di dicembre.

Ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele davanti al Murale di Haring, 10 min prima dell'inizio del tour.

