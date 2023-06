'Street Food Event' a Marina di Pisa

Tre giorni da vivere all'insegna del gusto a due passi dal mare, con specialità on the road della cucina italiana e internazionale. Sul Litorale pisano arriva lo 'Street Food Event', da giovedì 22 a sabato 24 giugno a Marina di Pisa in Piazza Sardegna. Un appuntamento organizzato da CollEventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa.

Dalle ore 12 fino a mezzanotte (ingresso libero) sarà possibile gustare le prelibatezze gastronomiche dei numerosi e colorati food truck provenienti da tutta Italia. Varietà dal mondo per tutti i gusti con la cucina spagnola, messicana, argentina e brasiliana, oltre alle specialità regionali siciliane, sarde, pugliesi, abruzzesi e toscane e le numerose birre artigianali. Non mancherà lo spettacolo con musica, animazioni e intrattenimento nelle tre giornate dell'evento.