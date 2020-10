Torna a Pisa lo Street Food Fest targato Food Art Italy, in Via Nino Bixio, grazie alla collaborazione della ConfCommercio di Pisa, una manifestazione ideata per far incontrare il divertimento e la cultura culinaria esclusivamente di qualità, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Dopo l'immenso successo dell'edizione 2019 e degli eventi organizzati dopo il lockdown, che hanno visto una grande partecipazione nel rispetto di tutte le nuove normative sul distanziamento sociale, in arrivo altre tre giornate di assoluto divertimento e tanto buon cibo a partire da venerdì 16 ottobre con la partecipazione di 20 chef provenienti da tutta Europa che preparano, impastano, friggono, infornano diverse prelibatezze trasmettendo così la passione per la buona cucina e la qualità dei piatti presentati.

In questa tappa saranno presenti: arrosticini abruzzesi, hamburger con diversi tipi di carne, dal cinghiale alla chianina, porchetta tradizionale cotta a legna toscana e di Ariccia, gnocco fritto, birrifici artigianali, piadina romagnola, patata fritta con più di 20 salse, primi alla gricia, moltissime specialità di fritture, cocktail cubani, spianata bolognese e funghi porcini fritti, fritture di pesce, dolci siciliani, kurtuskalacs e altre specialità dalla Transilvania, bombette e Specialità alla griglia, salsicce medievali, la buonissima cucina tailandese, hot dog XXL, paella valenziana e la ricercatissima cucina per celiaci (gluten free).

Venerdì 16 ottobre si partirà dalle ore 17:00, in serata la cover band ufficiale dei Negramaro in Italia intratterrà con l'ottima musica live, uno spettacolo a 360 gradi, con cambio d'abito, spettacoli di luci ed effetti speciali, per una serata da non dimenticare.

Sabato 17 sarà la volta dei The Sweet Children sul palco dello Street Food Fest, la cover band più giovane in Italia dei Green Day; 3 giovani talentuosissimi ragazzi con una carica ed adrenalina veramente trascinante.

Domenica 18 ottobre Dj Mirko con il suo fantastico djset farà ascoltare tantissima buona musica.

Durante la manifestazione saranno adottate tutte le misure Anti-Covid. Iniziativa promossa da ConfCommercio e l'Associazione Pubbli-Eventi con il patrocinio del Comune di Pisa. Durante la manifestazione sarà effettuata la misurazione della temperatura a tutti coloro che parteciperanno.

Via Nino Bixio, Pisa, a soli 50 metri da Piazza Vittorio Emanuele II – 16-17-18 ottobre 2020