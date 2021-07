Street Food Fest a Pisa

Prezzo non disponibile

Un weekend all'insegna del gusto con la Street Food Fest, l'appuntamento che vede protagonista il cibo di strada di qualità con specialità della cucina italiana e piatti internazionali. La nuova edizione del festival organizzato dall'associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa si terrà a Pisa in via Nino Bixio, a 50 metri da piazza Vittorio Emanuele, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio.

Un evento organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid e diventato ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti dello street food, che dopo il successo dello scorso anno torna ad animare la città. Protagonisti alcuni tra i migliori food truck con piatti tipici della cucina italiana e internazionale, pronti a servire le loro prelibatezze ai piedi delle suggestive Mura di Pisa. Tra le pietanze preparate dai migliori chef on the road piatti toscani, abruzzesi, romagnoli e siciliani, oltre a bontà della cucina indiana, thailandese, texana, valenciana, e specialità della Transilvania, il tutto accompagnato da ottime birre artigianali.

Un'esplosione di gusto e sapori dove anche lo sport e la musica saranno protagonisti. Venerdì 2 luglio sarà possibile seguire la partita Italia-Belgio su maxischermo, mentre sabato e domenica il divertimento è assicurato con il dj set, per vivere momenti indimenticabili di gusto e convivialità nel rispetto delle regole.

