Street Food Fest a Pisa

Torna a Pisa lo Street Food Fest che si svolgerà il 29-30 settembre e 1 ottobre 2023 nella consueta piazza Don Minzoni, un angolo particolare della città, attaccato al Giardino Scotto, con ampia disponibilità di parcheggi su Lungarno Guadalongo.



L'evento di alta cucina itinerante porterà profumi e sapori del mondo.

In questa 3 giorni pisana potrete assaporare le specialità selezionate che verranno preparate al momento: hamburger gourmet di cinghiale, cucina tipica siciliana, pulled pork, bombette pugliesi, grigliata messicana, primi e piadine romagnole, l'autentica porchetta toscana cotta tassativamente a legna, cucina indiana, lampredotto rigorosamente DOP Toscana ed ancora hot dog, patatatine fritte olandesi in 100 salse, cucina argentina, messicana, marocchina, crepes per i più golosi, birra di altissima qualità selezionata dai birrifici artigianali e tanto altro ancora.