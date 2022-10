Street Food Fest a Pisa

Pisa si prepara a vivere un weekend all'insegna del gusto con la Street Food Fest, l'attesissimo appuntamento che unisce musica e cibo di strada di qualità, con specialità della cucina italiana e piatti internazionali. La nuova edizione della più grande manifestazione street food della Toscana, organizzata dall'associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, torna in Piazza Don Minzoni, zona Giardino Scotto e Ponte della Vittoria, venerdì 7 (dalle ore 18), sabato 8 e domenica 9 ottobre (dalle 11.30).

Dopo il successo delle precedenti edizioni i numerosi e colorati food truck con piatti tipici della cucina italiana e internazionale sono pronti a servire le loro prelibatezze in una cornice suggestiva, sulle sponde dell'Arno, a due passi dal centro storico. Tra le pietanze preparate dai migliori chef on the road specialità siciliane, arrosticini abruzzesi, il lampredotto toscano, hamburger gourmet di cinghiale, piatti dalla cucina argentina con tanto di empanadas e asado, piatti thailandesi, la vera cucina indiana, e due novità assolute come la cucina vietnamita ed il primo truck food in Italia di cucina araba, oltre a una vasta selezione di birra artigianale italiana e tedesca e un food truck per gli intolleranti al glutine.

Un'esplosione di gusto e sapori accompagnata da divertenti intrattenimenti e musica dal vivo nel corso delle tre serate.