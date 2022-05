Arriva lo Street Food Festival San Miniato

Quattro giorni di gusto, musica e divertimento. A San Miniato Basso da giovedì 26 a domenica 29 maggio alla Casa Culturale Sombrero arriva lo Street Food Festival, che vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare tutti i gusti con i loro colorati furgoni e un'ampia offerta di cibo e bevande. In più ogni sera si potrà passare in compagnia di musica e show con artisti e gruppi conosciuti a livello nazionale. Un vero e proprio festival, a ingresso gratuito, dove ogni serata sarà animata da dj set e con uno speciale mercatino.

Tutto inizia giovedì 26 maggio con gli stand aperti a partire dalle 18 e alle 21 il concerto del gruppo Lassociazione, con musica folk rock dall'appennino reggiano. Anche venerdì 27 sarà possibile gustare le prelibatezze street food dall 18, e a seguire, alle 21, San Miniato Basso diventerà una discoteca a cielo aperto con lo show del Circo Nero. Mangiafuoco, giocolieri, maschere e saltimbanchi regaleranno uno spettacolo indimenticabile. Sabato 28 e domenica 29 gli stand saranno aperti anche all'ora di pranzo, a partire dalle 12. Sabato sera il grande concerto dei Meganoidi, uno dei gruppi italiani punk-rock più conosciuti che proprio da San Miniato lancia una delle prime date del suo tour estivo, mentre domenica toccherà ai Monsters of Rock, con una tribute night che vedrà protagonisti i pezzi dei Gun's n'Roses, Aerosmith, Bon Jovi e tanti altri. Non mancherà il mercatino artigianale, ci sarà anche uno spazio luna park, gonfiabili e giochi per bambini, raduni e altre sorprese.

L'iniziativa è organizzat da Confcommercio Provincia di Pisa e dall'Associazione Food Festival in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso e Auto2000 e con il sostegno del Circolo Arci e della Casa Culturale di San Miniato Basso, e il patrocinio del Comune di San Miniato e da San Miniato Promozione.