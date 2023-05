Festa dei popoli latini - Street food internazionale a Pontedera

Si chiama Festa dei Popoli Latini ed è uno street food internazionale che sarà presente a Pontedera, in Piazza Andrea da Pontedera, per tutto il fine settimana. Appuntamento venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio con orario continuato dalle 11 del mattino fino alla mezzanotte per gustare sapori che arrivano da tutto il mondo.

Ci saranno stand che arrivano da tutte le nazioni e tante occasioni per assaporare piatti della tradizione spagnola, messicana, argentina, brasiliana, solo per fare alcuni esempi, senza dimenticarsi ovviamente delle regioni italiane e delle loro tipicità. Oltre al cibo anche l'offerta dei birrifici artigianali.