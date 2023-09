L'Italian Motor Week a Pontedera ripete il successo di partecipazione

Secondo fine settimana consecutivo per gli eventi legati a Italian Motor Week sulla pista allestita in modo temporaneo in area piazza del Mercato a Pontedera. Dopo il successo di pubblico (circa 5mila persone presenti) per la prova speciale del rally di Casciana Terme del 2 - 3 settembre, notevole partecipazione (un migliaio di presenze circa) anche per le manifestazioni andate in scena tra venerdì e sabato.

Lo spettacolo della due giorni di Car and Kart ha infatti proposto l'esposizione e le prove in pista delle auto ispirate al cinema, dei go kart e l'esibizione dinamica di macchine sportive. L'evento, reso possibile grazie all'organizzazione di Pisa Eventi Auto, ha fatto parte del ricco cartellone di Italian Motor Week promosso su base nazionale da Città dei Motori, l'associazione della quale Pontedera fa parte e che raggruppa le eccellenze del Made in Italy motoristico.

Un ruolo e una vocazione, quella di Pontedera Città dei Motori, che, sempre all'interno di Italian Motor Week, avrà altri tre appuntamenti di rilievo. Sabato prossimo, 16 settembre, alle ore 19 al Museo Piaggio presentazione del libro di Paola Scarsi 'La prima Vespa non si scorda mai'. Il giorno successivo il motoraduno del Motoclub Pontedera porterà i partecipanti fino a Pisa, alla base della 46esima Brigata Aerea (l'Aeronautica Militare è infatti partner di Italian Motor Week), mentre l'evento conclusivo è fissato per il 23 settembre con un tragitto percorso dalle auto storiche che, da Pontedera, arriveranno fino alla Torre Pendente rendendo omaggio al campanile più famoso del mondo nell'850esimo anno dalla sua fondazione.