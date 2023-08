Le vacanze non frenano il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato di San Miniato

Ottimo successo – nonostante il periodo estivo, perfetto per le vacanze – per l’edizione agostana del mercatino del piccolo antiquariato e dell’artigianato in centro storico a San Miniato, che come da tradizione si tiene ogni prima domenica del mese grazie alla regia di Fondazione San Miniato Promozione e alla collaborazione dell’ente comunale.

“Tanti turisti e tanti espositori - sottolinea il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini - quindi possiamo dire che sia una scommessa vinta, anche perché gli operatori commerciali sono rimasti soddisfatti”.



Il mercatino si disloca in Piazza del Popolo, Piazza Dante Alighieri, Loggiati di San Domenico e Corso Garibaldi, alcuni degli angoli più belli e di rilevanza storica della Città della Rocca federiciana e del tartufo bianco pregiato. Il prossimo appuntamento è previsto al rientro dalle ferie, domenica 3 settembre (per info e prenotazioni contattare gli uffici di Fondazione SMP al numero 057142745, oppure alla mail segreteria@ sanminiatopromozione.it).

Fondazione SMP si approccia così con rinnovato entusiasmo alla stagione del tartufo bianco, che entrerà nel vivo nelle prossime settimane con le sagre preparatorie nelle frazioni e infine con la 52ª Mostra Mercato del Tartufo bianco di San Miniato a metà novembre.