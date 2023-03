Suggestioni spagnole: al Museo Piaggio è di scena il pianista spagnolo Manuel Tévar

Venerdì 17 marzo alle ore 21, in collaborazione con la Fondazione Museo Piaggio, si rinnova l’appuntamento con Aspettando il Festival, stagione di concerti organizzata dall’Associazione Fanny Mendelssohn con il contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina e con la collaborazione di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Toscana).



Protagonista del secondo concerto di questo Festival sarà Manuel Tévar , pianista, compositore e direttore d’orchestra, uno dei musicisti spagnoli più completi e riconosciuti a livello internazionale della sua generazione.

Di sicuro interesse il programma presentato, che parte da Bach per arrivare ad autori spagnoli quali Albeniz e Turina. A seguire brindisi con l’artista e una dolce degustazione per tutti gli intervenuti.



Tévar in qualità di pianista si è esibito come solista con la Córdoba Symphony Orchestra, la RTVE Spanish Orchestra, la Valencia Symphony Orchestra, l’Indiana Wesleyan University Symphony Orchestra e la Slesian Chamber, mentre come componente del duo Iberian & Klavier, considerato uno dei duo pianistici più interessanti di oggi, ha eseguito recital pianistici a quattro mani e due pianoforti, con e senza orchestra, presso prestigiose sedi e festival in città come New York (Carnegie Hall), Indianapolis, Londra, Parigi, Praga (Rudolfinum), Firenze, Lisbona e Berlino, Auditorio Nacional, Auditorio Miguel Delibes, Teatro Monumental, Fundación Juan March, Palau de la Música a Barcellona, ???? sempre con straordinario successo di critica e pubblico.



Manuel Tévar è stato invitato a tenere corsi di perfezionamento presso università, festival e scuole di musica americane ed è membro di numerosi prestigiosi concorsi di composizione, musica da camera e pianoforte.



Per informazioni e biglietti: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu