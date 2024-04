LA DOMENICA CAMMINANDO SPORTIVAMENTE CON LA TECNICA DEL NORDIC WALKING E FIT & FAST WALK!



Questa esperienza si svolgerà sulla Via Etrusca del Ferro itinerario da Buti a Calci.



L' itinerario del libro/guida "La via etrusca del ferro" è ideato dagli autori Gianfranco Bracci, Marco Parlanti e pubblicato da Ediciclo Editore. La guida illustra, racconta e indica l’antico percorso che collegava il Tirreno all’Adriatico, l’antica Pisa a Spina ,il porto etrusco ricomparso agli archeologi solo pochi decenni orsono dai fanghi del Polesine vicino a Ravenna, che ha rappresentato la prima vera porta sull’oriente di tutta la storia italiana; sulle tracce della strada più antica d’Europa.



Il Libro poco subito la sua uscita è stato presentato nel paese di Buti grazie a Lorenzo Maio che ha individuato da subito insieme agli autori che la tappa in questione e non solo, poteva essere il primo "archeo-trek italiano" percorribile anche con la tecnica del Nordic Walking utile a far ri-scoprire e valorizzare il territorio anche in un contesto di un nuovo turismo sportivo.



Domenica 14 sarà una giornata di fitness outdoor experience in un fantastico scenario che si snoderà sul Monte Pisano con inizio attività alle ore 9:30 e vedrà la sua conclusione intorno alle ore 15:00.



Alcuni dettagli:

Itinerario di solo andata con ritorno auto/navetta

> Terreno: boschivo - ampia strada forestale sterrato e asfalto.

> Dislivello: collinare basse montagna

> difficoltà : medio / impegnativo



Pagamento in loco in contanti o con carta di credito.



Il ritrovo sarà indicato al momento della prenotazione.



Per ulteriori dettagli e prenotazioni scrivere a: info@lorenzomaio.it oppure un messaggio whatsapp o telefonata al 3391999121