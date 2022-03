'Sulle Ali della Vespa' con Renato Raimo al Teatro Rossini di Pontasserchio

'Sulle Ali della Vespa', il film diretto dall’attore e regista pisano Renato Raimo, arriva a Pontasserchio il 26 e 27 marzo, nell’ambito della rassegna 'Arte e Libertà' curata da Antitesi Teatro Circo presso il Teatro Rossini.

Due appuntamenti particolarmente interessanti e inediti, in cui Raimo ci accompagnerà in un viaggio dal teatro al cinema e ritorno, un'anteprima di quello che sarà 'Sulle Ali della Vespa live', progetto che girerà nell'estate 2022 tra i teatri, uno spettacolo misto tra racconto teatrale e magia cinematografica sullo sfondo del costume e della musica che nel tempo hanno accompagnato le diverse generazioni.

Oltre al cortometraggio dedicato alle due ruote più famose al mondo, nate e prodotte in Toscana, premiato con il Pegaso Alato della Regione Toscana, vedremo in scena Raimo con alcuni racconti e aneddoti sulla vita di Corradino d'Ascanio - l'inventore della Vespa – tratti dallo spettacolo 'Controvento', portato in scena negli anni scorsi.



Un modo per riscoprire e apprezzare ancora il mito della Vespa partendo dal passato fino ad arrivare ai ragazzi di oggi.

La storia, ironica e commovente, vede come protagonisti assoluti i giovani e i loro sogni di libertà. “I protagonisti sono loro, i ragazzi – dice il regista Renato Raimo – poi c’è il mito della Vespa, che ha fatto il resto”.

La voglia di libertà che la Vespa è riuscita a rappresentare per generazioni è la stessa che ha ispirato canzoni, film, stili di vita, modi di essere. Generazioni di italiani hanno sognato di possederne una, di viaggiare a bordo di una Vespa su e giù per i colli bolognesi con le cuffiette e i LunaPop o sfrecciando con il vento tra i capelli tra i vicoli di Roma abbracciati, come Audrey Hepburn, a Gregory Peck in Vacanze Romane. Insomma, ancora oggi, la Vespa mantiene il suo fascino, incanta e appassiona milioni di vespisti e guarda al futuro.

Un augurio di futuro e libertà, quindi, quello che si celebra al Teatro Rossini il 26 e 27 marzo, in occasione delle Giornate del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, di cui Raimo è ambasciatore, e che non ha mancato di ricordare, anche nella trasmissione di Rai Due “Detto Fatto”, in cui è stato ospite questa settimana, per lanciare le iniziative in programma nel prossimo fine settimana, dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

In linea con gli obiettivi del FAI, “Sulle Ali della Vespa” un racconto tutto toscano, che unisce le generazioni passate e future nei loro sogni di libertà, sarà occasione per conoscere un pezzo di storia, dal primo dopoguerra fino ai giorni nostri, e riflettere su quanto può insegnarci, per affrontare il presente e il futuro, perché ciò che siamo e che abbiamo non sia dato per scontato.

Il Teatro Rossini, invita tutti, adulti e bambini, ragazzi e nonni a godersi questi eventi, un’occasione divertente e interessante per stare insieme e rinsaldare i valori di futuro, libertà e del vivere civile.



