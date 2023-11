Sulle tracce dell'antica via æmilia scauri

La via Æmilia Scauri era una strada romana fatta costruire da Marco Emilio Scauro nel 103 a.C. che serviva da tramite tra la via Aurelia, che arrivava fino a Pisa e le Gallie.

Originariamente la via Æmilia Scauri collegava Vado Ligure con Luni, mentre il tratto tra la via Aurelia e Vado era noto col nome di via Clodia e, solo successivamente, come via Æmilia Scauri.

Un pezzo di questa antica strada che passava per Pisa ricalca abbastanza fedelmente quella che oggi è via San Martino / via Toselli.



L’iniziativa è per i soli soci con il tesseramento in loco. Il costo è di 5 euro a persona e la tessera è valida da questa iniziativa e per tutto l’anno pisano.

È possibile tesserarsi in loco per l'anno 2023 (2024 in stile pisano). Il costo della tessera è di 5 euro.



Il ritrovo per la visita è domenica 3 dicembre alle 9:45 in piazza Guerrazzi, di fronte alla statua di Kinzica.

La visita durerà circa due ore e mezzo.



Info e prenotazioni:



email: info@compagniadellostilepisano.it