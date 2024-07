Suonar Leggendo | 'Il filo rosso del...Nero' ripercorso da Maurizio Nerini

Continua la Stagione di 'Voices in the Wind' sabato 6 Luglio alle ore 21:30 a Marina di Pisa con lo spazio 'Suonar Leggendo' dedicato ai libri e alla musica.



Ospite della serata sarà Maurizio Nerini che ci accompagnerà attraverso i suoi libri (edizioni ETS) in un percorso denominato 'Il Filo Rosso del Nero'.

Si parlerà di 'Ugo Gabbiano Marinese', una favola sulla Storia Cittadina; di 'Un pesce con 2T', la narrazione di alcune vicende del noto ristorante Janett, che contiene oltretutto ricette originali gourmet.

Si farà un salto nella storia del Carnevale di Marina di Pisa con 'Ganascione 2.0' e 'Ganascione 2.1' e infine con 'Elektron' ci si addentrerà nella fantageopolitica post crisi energetica.

Un altro viaggio attraverso storie della nostra realtà, attraverso il folklore, le nostre tradizioni e il cibo.

Maurizio Nerini sarà accompagnato in questo tour con interventi musicali al sax a cura di Fiorenza Messicani.