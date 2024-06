'Suonar leggendo', presentazione del libro: 'Non scriverò la tua storia' di Stefania D'Echabur

Continuano le attività dell'Associazione Voices in the Wind all'interno della Stagione di spettacoli intitolata 'Insieme con la Musica'. Sabato 29 giugno alle ore 21.30.- nel Giardino della Scuola Paritetica Maria Ausiliatrice verrà illustrato alla presenza dell'autrice il libro 'Non scriverò la tua Storia' di Stefania D'Echabur (Erasmo Editore).

Il racconto è intenso e si snoda tra passato e presente attraverso un flusso di coscienza sul registro del ricordo e l’introspezione.

Una storia sincera scritta con autenticità, con la speranza che possa essere vettore per chi legge per trovare strumenti di coraggio a parlare di vite troppo spesso taciute per la paura e che alimenta prigioni mentali e materiali. La narrazione, nonostante la drammaticità, regala spunti colorati e un tessuto moderno che passa attraverso il mezzo social di Facebook, utile in questo caso per tracciare da parte di una madre anziana l’amore per le figlie.

Dialoga con l'autrice la Dr.ssa Donatella Lascar e la presentazione sarà accompagnata da intermezzi musicali a cura della Prof.ssa Ambra Franceschi al Pianoforte e Fiorenza Messicani al Sassofono.