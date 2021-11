Suoni e parole per l’Africa per un Natale di solidarietà

Sabato 4 dicembre nel Salone della Parrocchia di S. Stefano e.m. di Pisa (in Via S. Stefano 2) un pomeriggio a favore del progetto 'Il sorriso di Marianeve' - GMA onlus!



Ecco il programma:



ore 16:00 "Il Commissario Pelletti e le lettere di Natale", lettura animata a cura dell'Associazione culturale Il Gabbiano e del Circolo LaAV di Pisa

ore 18:00 Live show "Voices of Heaven Gospel Choir", direttore Sandro Mascelloni



L'evento è organizzato dal GMA onlus e dall'Unità pastorale S. Stefano e.m. -Immacolata - S. Pio X.

Sarà presente P. V. Vitali, Presidente del GMA onlus.





Il ricavato sarà destinato alla costruzione di una scuola nel villaggio di Lalla (Etiopia).