'Suono e respiro': relax sulla spiaggia del Bagno degli Americani

Un evento mistico che prenderà il via con la tecnica della 'respirazione circolare consapevole' a cura di Anna Maria Ricci che proporrà la tecnica di base dei venti respiri connessi. Dopo spazio al 'Bagno Sonoro'. Il tutto sarà organizzato da Angela Massei, che accompagnerà i partecipanti in un’atmosfera particolare tra le campane tibetane per circa quaranta minuti.



“Questo esercizio riequilibra le cellule del nostro corpo e della nostra mente” afferma Angela Massei - “le vibrazioni dei gong derivano dal movimento dei pianeti: Venere, Sole, Luna e Sedna”, conclude Angela.



Insomma un’esperienza che va vissuta ed è difficile da raccontare. Cosa serve? Un abbigliamento comodo, un telo da mare ed una bottiglia d’acqua. Davvero poco per provare tante emozioni in pochi minuti.



Per info e prenotazione 3515991968oppure 347.9278197.