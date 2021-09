'Super, super, super!': spettacolo per bambini a Calci

Domenica 5 settembre alle ore 16.00 al teatrino degli Ulivi di via dei Nocetti a Calci uno spettacolo per bambini dal titolo 'Super! Super! Super!', a cura della compagnia dei 'Chicchi d’Uva'. Uno spettacolo molto particolare che vede protagonisti Andrea Vanni e Andrea Battisti nei panni di due supereroi alquanto goffi agli occhi di tutti, ma assolutamente convinti del contrario. Stantuffi per saltare più in alto del previsto, oggetti rotanti volanti anti gravità e improbabili esercizi acrobatici, faranno da contorno all'assurdo mondo dei nostri (anti)eroi. Si vedranno di numeri di giocoleria (un diablo luminoso giocato in coppia) e di equilibrismo (camminate sospese su un filo mentre si viene bombardati da una raffica di armi giocattolo; ogni sorta di oggetto, scalei, manichini, tenuti in equilibrio sul mento; un monociclo di due metri che passa sopra una tavola appoggiata sulla pancia di uno dei due supereroi), alternati a gags di improbabile contorsionismo. L'evento, che si inserice nel cartellone del Certosa Festival, è organizzato dal Comune di Calci con il Certosa Festival insieme a Confesercenti Toscana Nord, Camera di Commercio di Pisa e Terre di Pisa.

Per info e prenotazioni: certosafestival@gmail.com, Stefano Mecenate +39 347 7159931

