Vorresti rifarti il guardaroba in modo divertente e sostenibile?

Vai allo Swap Party di VIVO! e Libreria Equilibri!



Porta vestiti, accessori e libri che non utilizzi più e scambiali con quelli portati da altr? partecipanti.

Dalle 19:30 Sara Pachetti di Veni Vidi Fashion Playground aiuterà i partecipanti a creare dei look con i capi disponibili.



COME FUNZIONA:

Puoi portare al massimo 6 articoli fra vestiti, accessori (scarpe, borse, gioielli, ecc) e libri.

Tutti gli articoli devono essere puliti e in ottime condizioni. Se hai bisogno di utilizzare delle grucce portale.

Puoi scambiare tutto con tutto (vestiti con accessori, accessori con libri, libri con vestiti ecc)

Puoi scambiare tanti capi quanti ne porti (se porti 3 capi puoi prenderne 3). Riceverai un gettone per ogni oggetto che porti: quando scegli un capo da scambiare dovrai restituire un gettone.



Al termine dell'evento i capi non scambiati potranno essere donati ad associazioni che si occupano del recupero di abiti e accessori di seconda mano oppure dovranno essere riportati a casa.



La partecipazione all'evento è libera e gratuita.



https://www.eventbrite.com/e/swap-party-tickets-922870298907