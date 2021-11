Alla Stazione Leopolda arriva lo 'Swap Party!'

Arriva lo 'Swap Party!', che si terrà il sabato 27 novembre dalle 14.30 in poi alla Stazione Leopolda - Pisa. Lo 'swap party' (dall’inglese swap, ossia scambio) è per definizione un baratto, uno scambio di oggetti senza moneta. Ogni cosa ha un valore non solo economico, ma anche ecologico, sociale, effettivo e di utilità. Giudicare i propri oggetti per ogni valore che portano con se è un modo per imparare ad uscire dall’ottica monetaria a cui ormai questo modello di sviluppo ci ha abituati e cercare di dare nuova vita ai nostri oggetti, riducendo la possibilità che diventino rifiuti. L'evento si propone come alternativa etica al #BlackFriday e aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti.

Il programma della giornata parte alle ore 14.30 con la raccolta di abiti e accessori. Inizio dello Swap Party alle ore 15.00, mentre alle 17.30 è prevista una merenda a offerta libera con i prodotti del Chicco di Senape (da portare la propria tazza). Si possono portare le proprie cose entro le 16:30.

Dalle 14:00 alle 15:30 sarà possibile partecipare al workshop 'Fuga da Modaland' per studen? delle superiori e dell'università. Per info e prenotazioni visitare il sito: https://youth4planet.legambiente.it/. Evento promosso da Greenpeace Gruppo Locale Pisa, Circolo Legambiente Pisa, Comitato Arci Pisa, ESN Pisa - Erasmus Student Network, Chicco Di Senape Bdm, Sinistra per... e Ñoo far Art.

Foto: pagina Facebook dell'evento