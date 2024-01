'Tangram' spettacolo per bambini a Cascina

Domenica 11 febbraio alle 16.00 e alle 18.00 alla Città del Teatro di Cascina arriva 'Tangram', lo spettacolo dedicato ai piccolissimi da 1 a 4 anni.



Il gioco del Tangram è un quadrato perfetto che si divide in sette forme geometriche.

A partire da questi elementi è possibile creare una serie pressoché infinita di figure.

Da questo famoso rompicapo cinese nasce un percorso di ricerca sulla composizione e scomposizione dell’immagine.



Lo spettacolo, ideato e realizzato da Andrea Buzzetti con la collaborazione alla messa in scena di Enrico Montalbani, vede in scena tre personaggi (Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini, Lorenzo Monti) che raccontano di un viaggio, costruendolo di volta in volta attraverso gli elementi del Tangram. Insieme attraversano luoghi conosciuti e altri inesplorati, incontrano soggetti strani in situazioni ancora più strane, giocano con loro e continuano a viaggiare - fino a perdersi. Solo attraverso la loro fiducia e l’aiuto reciproco riusciranno a tornare, accorgendosi di aver condiviso un’esperienza che li ha aiutati a crescere e a fidarsi l’uno dell’altro.



Vincitore del Premio della Giuria Giovane al "FIT Festival" nella sezione Young & Kids 2021 con la seguente motivazione:

“Lo spettacolo TANGRAM de La Baracca – Testoni Teatro si rivolge al pubblico della prima infanzia con sapienza e creatività, facendo uso di un linguaggio e una scenografia semplici e immediati. Con pochi elementi scenici e quasi totale assenza di parole, lo spettacolo ha il potere di risvegliare la bambina e il bambino interiori presenti in ciascuno di noi. Una piccola, e al tempo stesso grande, celebrazione della Fantasia”.



Per guardare in anteprima lo spettacolo è disponibile il trailer sul sito della Città del Teatro.



Domenica 11 febbraio doppia replica ore 16 e ore 18

Teatro d’attore e di figura

1-4 anni

durata 35’

ridotto



Biglietti da 5,00 € +d.p.



info 050744400 - 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it