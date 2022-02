'Taro il pescatore': spettacolo per bambini dai 3 anni

Domenica 6 marzo alla Città del Teatro sarà in scena lo spettacolo 'Taro il pescatore' della compagnia Teatro della Tosse e Teatro del Piccione. Lo spettacolo è dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni e vede in scena Danila Barone e Andrea Bochicchio in un universo ironico e surreale, dove tutto può accadere e niente è logico. Lo spettacolo racconta la storia di un pescatore di fiume, una figura calma e solitaria che rappresenta l’arte dell’attesa. Rivela gesti antichi imparati da suo padre e tramandati dalla sua famiglia da centinaia e centinaia di anni lungo il ciclo del tempo. Taro il pescatore si muove sapiente anche durante il grande temporale ma questa volta accade qualcosa di diverso...Lui abituato allo stupore di trovare pesci incredibilmente grandi in corsi d’acqua spaventosamente piccoli, lui capace di credere all’incredibile, questa volta pesca qualcosa di inaspettato, qualcosa che gli cambierà la vita, qualcosa che gli pervaderà l’anima e gli riempirà gli occhi... cosa sarà?

Teatro della Tosse | Teatro di Rilevante Interesse Culturale e Teatro del Piccione

di Danila Barone

regia Teresa Bruno

con Danila Barone e Andrea Bochicchio

realizzazione scene e costumi Anna Martin e Simona Panella

luci Simona Panella

musiche Bernardo Russo

organizzazione Paolo Piano

teatro d’attore

dai 3 agli 8 anni

durata 40’

sala piccola



Biglietti on line e rivendite Ticket One. Biglietteria in teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì anche dalle 17 alle 19. La domenica la biglietteria apre alle 16.00

info 050744400 3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it