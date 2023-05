Tarocchi a colazione

I tarocchi sono un antico sistema di divinazione che è stato usato per secoli da mistici, sensitivi e ricercatori spirituali per ottenere informazioni sulle loro vite e sul mondo che li circonda. Ogni carta ha il suo simbolismo unico che può essere interpretato in vari modi a seconda del contesto.

Le letture dei tarocchi possono fornire informazioni su relazioni personali, percorsi di carriera, sforzi creativi e altro ancora.



Massimiliano Telluzzi, massaggiatore olistico ed esperto nella interpretazione della lettura delle carte, vi condurrà in un viaggio di esplorazione interiore, supportato da Eleonora Costanzo, laureanda in Psicologia che farà un’introduzione a questo mondo prima delle sessioni di lettura dei Tarocchi.



Un evento speciale in cui saranno spiegati cosa sono i Tarocchi e come possono essere un utile strumento di introspezione.





Quota di partecipazione (colazione + lettura dei tarocchi): 20€