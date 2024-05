Robotica e competitività italiana: il ruolo di Pisa

L’Unione Industriale Pisana in collaborazione con il Festival della Robotica organizza per sabato 25 maggio (ore 10.30, Auditorium di Palazzo Blu) una tavola rotonda sul tema 'Il contributo della robotica alla competitività italiana e il ruolo di Pisa'. L’evento è aperto al pubblico ed è possibile iscriversi al seguente link: https://forms.gle/ovL2KL2gPG1x2niP7.

Ai saluti istituzionali di Andrea Madonna (presidente UIP) e di Michele Conti (sindaco di Pisa), e alla introduzione di Giuseppe Turchetti (Scuola Superiore Sant’Anna) seguiranno gli interventi di:

- Arturo Baroncelli (socio onorario Siri Società italiana di Robotica e Automazione, past president IFR - International Federation of Robotics) su Lo scenario internazionale della Robotica

- Lucia Aleotti (vicepresidente di Confindustria) su La Robotica come fattore strategico per la competitività italiana

- Nicola Barni (presidente Confindustria Dispositivi Medici) su La Robotica e il settore medicale

- Federico Valtolina (Country Industrial Relations Manager ABB) su Il sostegno della Robotica alla manifattura italiana

- Marco Bentivogli, (esperto di Politiche della Innovazione e del Lavoro) su La Robotica, il lavoro, le nuove competenze

- Francesca Tonini (direttrice esecutiva Centro di Competenza Artes 4.0) su Il contributo di ARTES 4.0 – Advanced Robotics and Enabling Digital Technologies & Systems.

La seconda parte della tavola rotonda sarà dedicata alla illustrazione, da parte di manager e fondatori, di esperienze di aziende attive nell’area pisana nel settore della robotica:

- Massimiliano Simi, direttore R&D e co-fondatore di MMI

- Nicola Vitiello, co-fondatore di IUVO

- Dino Ravanelli, amministratore delegato di NEXMAN (Gruppo Sanmarco)

- Gregorio Franco, socio di PROMEG.

Saluti conclusivi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Modera il giornalista Tommaso Strambi.