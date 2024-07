Tavola rotonda 'S.O.S.tenibilità' a Ponsacco

Il Centro Studi Bhaktivedanta organizza una tavola rotonda dal titolo 'S.O.S.TENIBILITÀ' il 4 luglio.

Un evento dedicato alla sostenibilità ambientale e alimentare, per scoprire come le scelte quotidiane influenzano il futuro del pianeta e trovano spunti per contribuire a trovare soluzioni pratiche per uno stile di vita più sostenibile.

Quando: 4 luglio 2024 ore 12.00

Dove: Campus Centro Studi Bhaktivedanta, Ponsacco (PI) o online



Evento gratuito con iscrizione obbligatoria

Per prenotare il proprio posto e diventare parte della soluzione:

https://ayurveda.centrostudi.net/it/eventi/s-o-s-tenibilita.html