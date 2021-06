Teatro Cantiere 'Non c’è niente fuori'

Domenica 27 giugno alla Villa Medicea di Coltano durante la prima edizione del festival #110hertzfestival alle ore 21.00 ci sarà lo spettacolo 'Non c’è niente fuori' messo in scena dal gruppo di ricerca teatrale Teatro Cantiere. Lo spettacolo è ispirato alla vita e alle opere di Arthur Rimbaud.



Nell'agosto del 1891 dopo una vita di viaggi, avventure e affari in Europa, Asia e Africa Arthur Rimbaud, il poeta dalle suole di vento, si ritrova malato e prossimo alla morte presso l'ospedale della Conception di Marsiglia, accudito dalla sorella Isabelle. Poco si sa di quel periodo, solo è possibile intuirne la drammaticità dalla disperata corrispondenza di Isabelle con la madre. E' un momento di dolore cosmico, nevrosi, follia. Arthur sente prossima la fine e tutta la sua vita gli si para davanti in un turbine di visioni e sogni ad occhi aperti.

Quei demoni che descrive così bene nella sua Stagione all'Inferno prendono forma e si palesano tormentandolo senza tregua, la purezza cristallina delle sue Illuminazioni si incrina trasformandosi in incubo e disperazione. Finalmente il poeta si fa Veggente, ma la veggenza non è romantica né esotica: è piuttosto una presa di coscienza che rimanda alla vanità di tutto. Come in un girone infernale dantesco, Rimbaud è costretto a fare i conti con i suoi peccati, con le cose che non si è mai perdonato, con le parole mai dette. Come un meccanismo inceppato il tempo si ferma e continua a ripetersi privo di senso e di scopi, mettendo alla luce un'anima debole e provata il cui ardore non ancora sopito cerca una verità oramai irraggiungibile.



Con: Ginevra Gavazzi, Samuele Fortunato

Regia e suggerimenti di lavoro: Hengel Tappa, Sara Pirotto

Arrangiamenti musicali: Samuele Fortunato, Ginevra Gavazzi, Sara Pirotto

Costumi: Teatro Cantiere



Oggetti, luci: Teatro CantiereTesto: Hengel Tappa, Ginevra Gavazzi, Samuele Fortunato

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...