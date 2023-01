"Pia e Damasco", al teatro comunale di Capannoli spettacolo a sostegno di Emergency

Sabato 21 gennaio, al Teatro comunale di Capannoli, andrà in scena alle 21.30 lo spettacolo "Pia e Damasco", con Silvia Napoletano e Matteo Palazzo (regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui). Larga parte del cachet percepito dagli artisti per la serata andrà a sostegno delle importanti operazioni attive in tutto il mondo da parte di Emergency Onlus.

La trama

Pia è una "segnorina" e Damasco un rastrellatore di mine - vite vere e dolorose, ma a tratti anche molto comiche. Sullo sfondo il mondo della pineta del Tombolo, che si stende tra Pisa e Livorno, dove alla fine della Seconda guerra mondiale, in baracche e capanne, vive un’umanità di contrabbandieri, disertori e “segnorine” - così erano chiamate le prostitute. Una riflessione sulle conseguenze che accompagnano la guerra di ogni epoca, disumano strumento che innesca solo spirali di violenza e degrado.

Info

Teatro di Capannoli

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro

Per informazioni e prenotazioni: info@teatrodicapannoli.it, 0587 356143